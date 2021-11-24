Державного реєстратора Пустомитівської міськради підозрюють у незаконному відчуженні майна

Державного реєстратора Пустомитівської міської ради Євгена Мудрака підозрюють у несанкціонованому втручанні у держреєстр та відчуженні кількох приміщень у Львові. «Чорний» реєстратор незаконно переписав майна майже на 2 млн грн.

У середу, 24 листопада, у прокуратурі та в СБУ Львівщини розповіли, що державного реєстратора підозрюють у несанкціонованому втручанні у реєстр речових прав на нерухоме майно та відчуженні комунальних приміщень Львівської громади та релігійної організації.

За версією слідства, у лютому цього року реєстратор, який на той момент працював у РДА біля Львова, незаконно зареєстрував за приватним підприємством право власності на нежитлові комунальні приміщення у Львові загальною вартістю понад 600 тис. грн, а також на нерухомість кількох фізичних осіб. Аналогічно державний реєстратор зареєстрував за тим же приватним підприємством право власності на приміщення, яке перебувало у власності релігійної громади і в якому планували облаштувати катехизаційну школу. Загальні збитки від незаконного відчуження майна оцінили у 2 млн грн.

Суд наклав арешт на незаконно відчужену нерухомість у Львові. Наразі правоохоронці готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно. Встановлюється причетність до схеми інших осіб.

Правоохоронці не розголошують дані про підозрюваного державного реєстратора. За інформацією ZAXID.NET, підозру оголосили держреєстратору Пустомитівської міськради Євгенові Мудраку. На момент вчинення злочину він працював у Пустомитівській РДА, що припинила своє існування у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою. Адреси незаконно відчужених приміщень правоохоронці теж не повідомляють. Відомо, що вони розташовані у Галицькому, Личаківському та Франківському районах Львова.