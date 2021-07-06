Поліцейські оголосили підозру заступниці начальника Залізничного районного відділу Державної виконавчої служби Львова за несанкціоноване втручання в роботу Автоматизованої системи виконавчих проваджень та перешкоджання виконання рішення суду.

У вівторок, 6 липня, в поліції Львівщини розповіли, що заступниця начальника районного відділу Державної виконавчої служби Львова внесла незаконні зміни до Автоматизованої системи виконавчих проваджень, а саме – змінила ім’я боржника. Після цього чоловік вибув з реєстру боржників та отримав можливість незаконно відчужити свій автомобіль Volkswagen Golf, який за рішенням суду перебував під арештом.

Таким чином державний реєстратор перешкодила виконанню рішення суду щодо стягнення з боржника 55 тис. грн на користь страхової компанії.

Посадовиці повідомили про підозру за ч.1 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією в реєстрах) та ч.2 ст.382 (невиконання судового рішення) ККУ. Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У поліції не розголошують, у якому відділі Державної виконавчої служби викрили згадану посадовицю. За даними ZAXID.NET, йдеться про заступницю начальника Залізничного районного відділу Державної виконавчої служби Львова.