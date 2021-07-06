В Україні запрацювала Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП), яка дозволить автоматично арештовувати рахунки українців борги за вимогою державних або приватних виконавців. Наказ Міністерства юстиції № 106/5 набув чинності 6 липня.

Раніше для арешту виконавчій службі доводилося спочатку шукати гроші на рахунках, надсилаючи запити до всіх українських банків. У разі виявлення рахунків боржника, виконавцям потрібно було надсилати ще один лист з вимогою арештувати кошти. Це суттєво ускладнювало процес погашення боргів.

Однак у квітні 2021 року НБУ оновив свої положення щодо розкриття банківської таємниці, дозволивши розкривати інформацію про клієнтів без рішення суду. Тепер на вимогу виконавців банки надають інформацію не лише про наявність рахунків боржника, а і їх номери та залишки коштів на них.

Як працюватиме система арешту рахунків

З 2019 року в Україні працює Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП), але досі через неї виконавці могли автоматично арештувати лише кошти/рахунки боржників за аліментами.

Тепер ця система працюватиме з усіма виконавчими провадженнями. Тобто автоматичний арешт коштів стане можливим для всіх видів боргу: за несплату штрафу через порушення ПДР, за несплату кредиту або відсотків за ним, за борг по комуналці тощо.

Процес арешту грошей боржника відбуватиметься так:

виконавець створює запит на отримання інформації щодо наявності рахунків у боржника та коштів на них;

інформаційні системи банків завантажують усі запити від виконавців та перевіряють, чи є в них рахунки боржників;

якщо рахунки є – система банку не пізніше ніж за годину передає виконавцю інформацію про ці рахунки і суми на них.

Після цього виконавець створює в системі постанову про арешт коштів.

Важливо, що у наказі Мін’юсту йдеться саме про арешт грошей на рахунку, а не про їхнє списання. Для списання виконавцям поки що доведеться працювати через пошту, але Мін’юсті планує автоматизувати і цей процес, орієнтовно до осені 2021 року.

Які банки автоматично арештовуватимуть гроші боржників

Наразі до Автоматизованої системи виконавчого провадження підключені такі банки: «ПриватБанк», «Таскомбанк», «Універсал Банк» (зокрема «Monobank»), «ОКСІ Банк», «Восток», «Індустріалбанк» і «ПроКредит Банк». Ще 44 банки тестують систему і невдовзі долучаться до неї, а 11 банків ведуть переговори про підключення до тестового середовища.

Банки підключаються до автоматизованої системи добровільно. Закон не зобов’язує їх взаємодіяти з виконавцями в електронному вигляді.

Що зміниться для звичайних українців

По суті в плані прав та обов'язків для українців нічого не змінилося. Перед арештом рахунків і списанням боргів відповідне рішення ухвалюватиме суд, якщо розв’язати суперечку мирно не вдалося. Тобто ніхто не списуватиме кошти з рахунку без попередження.

Новації щодо автоматичного арешту та стягнення заборгованості від Мін'юсту та НБУ спрощують життя не лише кредиторам, а й самим боржникам. Раніше виконавець накладав арешт на весь рахунок боржника, навіть якщо коштів на ньому було значно більше, ніж потрібно виконавцю. Тепер арешт буде накладатися лише на суму боргу – її виконавець і стягуватиме.

У Мін'юсті переконують​, що наказ «встановить цивілізовані правила гри, в яких зацікавлені всі, і ще на крок наблизить Україну до статусу правової держави». Там наголошують, що якщо борг людині нарахований помилково, то його завжди можна оскаржити – як і арешт коштів на рахунку в банку.