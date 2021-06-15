Надавати послуги кредиторам зможуть тільки зареєстровані колекторські компанії

Усі компанії, що надають в Україні колекторські послуги, мають зареєструватися в спеціальному Реєстрі колекторських компаній. Для цього вони мають відповідати низці вимог. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

«Компанія повинна зареєструватися у Реєстрі, якщо має намір врегульовувати прострочену заборгованість, яка одночасно виникла за договором про споживчий кредит або іншим договором, визначеним Законом України «Про споживче кредитування» (статтею 3), та здійснюється в інтересах інших осіб відповідно до укладеного договору», – ідеться в повідомленні НБУ.

Фінансовим компаніям, що мають ліцензію на надання таких фінансових послуг як факторинг чи кредитування, потрібно буде подати скорочений перелік документів. А юридичним особам без ліцензій – повний пакет документів.

Банки, фінустанови, що врегульовують заборгованість у своїх інтересах, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та юридичні особи, що врегульовують питання заборгованості у комунальній сфері, не повинні реєструватись.

До 14 жовтня 2021 року триватиме опрацювання поданих документів. Після цього колекторські фірми, що не зареєструвались або не відповідають вимогам законодавства, не зможуть укладати договори з банками і фінустановами, а чинні договори з ними доведеться розірвати.

До дати початку процесу реєстрації НБУ планує встановити вимоги до ділової репутації колекторських компаній, їхніх власників та керівників, до прозорості структури таких компаній тощо. Зараз працює сторінка від НБУ з роз’ясненнями про реєстрацію колекторських компаній.

Нагадаємо, що навесні Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості», у якому ідеться про заходи впливу за порушення під час врегулювання боргів як для колекторів, так і для кредиторів. Тож Нацбанк має узгодити свої нормативно-правові акти з вимогами закону. До цього законодавство детально не врегульовувало діяльність колекторів.

У законі, серед іншого, ідеться про те, що за порушення законодавства про захист прав споживачів Нацбанк застосовуватиме до колекторських фірм такі заходи впливу, як тимчасова заборона на врегулювання простроченої заборгованості та виключення з реєстру колекторських компаній.

Окрім того, закон забороняє колекторам погрожувати боржникам і шантажувати їх. Забороняється вводити в оману боржників про розмір боргу, наслідки невиконання договору, дзвонити вночі, телефонувати до сусідів чи роботодавців боржника та приховувати номер телефону. Натомість, усі дані про колекторську компанію та її представника мають бути відомими.