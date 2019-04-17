Львів'янин через суд заборонив колекторам вимагати повернення боргів за несплачений кредит

Франківський райсуд Львова заборонив колекторам вимагати у львів'янина виплатити взятий у «ПриватБанку» кредит. Суд вирішив, що SMS та дзвінки з погрозами відкрити кримінальну справу та конфіскувати майно, порушують права боржника.

Із матеріалів справи незрозуміло, скільки коштів чоловік взяв у кредит, коли це було і яку суму він вже встиг повернути – представники «ПриватБанку» відмовились на суді озвучувати таку інформацію, пояснюючи це тим, що вона не стосується предмету позову.

Але відомо, що від літа 2016 року чоловік почав отримувати дзвінки та листи від колекторів з компанії «ПрімоКолект. Центр грошових вимог». У листах, як правило, були погрози описати та конфіскувати майно як плату за борги або ж порушити проти чоловіка кримінальну справу за шахрайство та заволодіння коштами.

Під час судового засідання представники колекторської компанії заявили, що нічого не порушували, оскільки діяли виключно в рамках підписаного із «ПриватБанком» договору. Сам договір передбачав, що банк надає колекторам інформацію про борги клієнтів, а колектори за окрему плату обдзвонюють боржників із вимогами сплатити кошти. При цьому у списку боржників, який банк надавав колекторській компанії, була не лише інформація про взятий кредит і борг, а й персональні дані клієнтів. Водночас юрист банку відмовився на суді пояснювати, чому вони вдалися до послуг колекторської компанії, а не подали свій позов на боржника.

Суддя Франківського райсуду Василь Кузь погодився, що у цьому випадку діяльність колекторів порушила українське законодавство. «Суд вважає за необхідне зобов'язати відповідача припинити неправомірні дії, а саме дзвінки на мобільний номер, надсилання листів оскільки такі дії містять у собі ознаки примушування до виконання цивільно-правового договору, що, згідно з ККУ, є кримінально караним діянням, та визнає, що такі дії вчиняються відповідачем всупереч національному законодавству», – йдеться в опублікованому 15 квітня рішенні Франківського райсуду.

Однак при цьому суддя відмовився задовольняти вимогу про виплату 100 тис. грн компенсації чоловіку за спричинені моральні страждання. Чоловік заявив, що після дзвінків колекторів у нього погіршилися стосунки із дружиною та батьками, оскільки ті також отримували повідомлення про його борг. Однак під час судового засідання з'ясувалося, що чоловік сам розповів батькам про борг і сталося це ще за рік до перших дзвінків від колекторів. Зважаючи на це, суд не задовольнив його вимогу про виплату компенсації.

Додамо, що це рішення суду ще не набрало законної сили, оскільки учасники справи ще мають час подати апеляцію. Водночас, як випливає із самого рішення, чоловік досі не сплатив борги за кредит.