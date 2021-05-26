«Не вистачає грошей до зарплати? Вийшов з ладу холодильник, а в заначці порожньо? Хочете взяти онлайн-кредит? Так, він може допомогти в цій ситуації, але як взяти в борг, щоб потім не жалкувати?».

Реклама швидких кредитів зараз переслідує нас всюди – в транспорті, по телевізору, в смс-ках, в газетах та на дошках оголошень. І це недивно – в Україні наразі працює понад тисяча фінансових компаній, які хочуть видати нам кредит. Але як нам обрати поміж них?

Перше правило безпроблемного кредитування – необхідно відповідально підійти до вибору компанії. Перевірте офіційну реєстрацію фінустанови через систему Національного банку. Якщо її немає в переліку – викреслюйте цю компанію зі свого списку. Компанія є у системі Нацбанку – тоді переходимо до наступного кроку – обираємо мікрокредит.

На що звернути увагу, обираючи мікрокредит?

Кредитів під 0% в природі не існує. Точно! Ми перевіряли! Це старий рекламний трюк, за яким стоять додаткові комісії, 0% тільки на перший день користування кредитом та інші невигідні умови, зазначені дрібним шрифтом у договорі; Уточніть інформацію щодо повної відсоткової ставки. Кажуть – 1-2%? Не поспішайте на радощах підписувати договір – це відсоток лише за один день користування кредитом, а от відсоткова ставка за цілий місяць може сягати 60%. Взяв 1000 гривень – через місяць маєш повернути 1600 гривень; Дізнайтеся про графік платежів – це важливо, адже якщо пропустите платіж – вам можуть нарахувати штраф; Вивчіть інформацію про штрафи у разі прострочення кредиту – навіть декілька днів затримки виплат можуть коштувати вам значної суми; Уважно прочитайте умови договору - там можуть бути зазначені особливі умови нарахування відсотків і додаткові послуги, які вам непотрібні, а також умови щодо обробки ваших персональних даних.

Як нараховуються відсотки?

Будьте уважними до особливих умов нарахування відсотків. Особливо, якщо фінансова установа, до якої ви звернулися, погодила суму кредиту не одразу, а частинами. Майте на увазі, що це два окремі договори, і відсоткові ставки, дати погашення, розмір штрафів за ними можуть кардинально відрізнятися. Не підписуйте жоден документ, не прочитавши його.

Обрали кредит, прочитали всі документи, отримали згоду на видачу кредиту, і тепер компанія пропонує підписати онлайн-договір.

Чи має кредитний онлайн-договір юридичну силу?

Так. Кредитний договір при оформленні позики онлайн на сайті чи у мобільному додатку підписується одноразовим паролем. Цей пароль, згідно із законодавством, що регулює укладення електронних договорів, по суті має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис чи кваліфікований електронний підпис, а електронний договір прирівнюється до договору, укладеного в письмовій формі.

Підписали договір, отримали гроші, купили холодильник, вчасно виплатили борг – вітаємо! Ваша кредитна історія буде гарною, і ви без проблем зможете взяти кредит наступного разу в цій або іншій фінустанові.

Втратили роботу чи дохід та не можете сплачувати кредит? Зверніться до фінустанови та поясніть ситуацію. Вам можуть піти назустріч та запропонувати різні варіанти зручного для вас погашення боргу.

Взяли кредит та просто не хочете його сплачувати – готуйтеся до штрафів, розмов із колекторами та суду.

Який максимальний штраф за невиплату кредиту?

Мікрокредит – це кредит розміром до однієї мінімальної заробітної плати (до 6 тис грн). За такими кредитами штраф та пеня не можуть перевищувати подвійної суми позики (це стосується лише тих кредитів, що були оформлені після 8 січня 2021 року). Для мікрокредитів, оформлених до цієї дати, можуть бути застосовані штрафи та пеня, які були прописані в договорі.

Що робити, якщо телефонують колектори?

Якщо у вас є борг, і ви не сплачуєте його – це слід зробити. В іншому випадку з вами будуть довго розмовляти колектори, потім передадуть справу до суду.

Якщо ви не брали кредит – тоді зверніться до бюро кредитних історій та перевірте, чи є у вас борги. Інколи шахраї можуть взяти кредит на втрачені вами документи або їхні копії. У разі виявлення шахрайських дій стосовно вас невідкладно звертайтесь до правоохоронних органів.

Якщо боргів на вас немає, з'ясуйте, чому ваш номер міг опинитися у колекторів (його міг вказати хтось зі знайомих, коли оформлював власний кредит).

Чи законні дзвінки та вимоги колекторів, якщо ви не оформлювали кредит?

Вам можуть телефонувати з приводу боргу вашого знайомого чи родича, який вказав ваш номер у якості контактної особи. Якщо ви не давали згоду на обробку ваших персональних даних, то при першому ж контакті з колекторами маєте право заборонити вас турбувати. Дзвінки від колекторів продовжуються? У цьому можна вбачати порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Що робити?

Не панікуйте. З’ясуйте у колекторів назву компанії, яка до вас телефонує, зафіксуйте їхні виклики за допомогою скріншотів чи аудіозаписів та попросіть припинити дзвінки.

Якщо ж вони й далі тривають, напишіть письмову вимогу на ім'я керівника компанії із запереченням проти обробки ваших персональних даних, а саме щодо припинення здійснення дзвінків та направлення повідомлень на ваш номер телефону. За законом, вам повинні відповісти упродовж 10 днів.

Якщо компанія не реагує, і дзвінки не припиняються, зверніться з усією доказовою базою (скріншоти, аудіозаписи, копія вимоги тощо) до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: 0 800 501 720, [email protected], м. Київ, вул. Інститутська, 21/8.

Колектори перейшли до погроз і залякувань?

Представники колекторської служби не можуть забрати ваше майно, житло чи гроші, вони не мають права вам погрожувати — всі ці дії порушують Конституцію України (статті 3, 21, 22 та 32), Цивільний кодекс України (статті 3, 291, 301, 302 та 308), Кримінальний кодекс України (стаття 182).

Якщо колектори погрожують вам, зверніться до правоохоронних органів.

Якщо фінустанова порушила ваші права:

1. Напишіть заяву на ім’я керівника фінансової установи.

2. Не допомогло? Зверніться до Національного банку України. Тел. 0 800 505 240, або чат-бот nbu_contact_bot у Viber та Telegram.

3. Необхідна юридична допомога? Скористайтеся системою надання безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.