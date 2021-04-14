Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила низку законопроектів щодо реструктуризації валютних кредитів (№ 4475, 4398 і 4399 ). Вони передбачають проведення реструктуризації всіх валютних споживчих кредитів, за якими грошові зобов’язання донині не погашені.

Коли нові закони набудуть чинності, всі грошові зобов’язання за такими кредитами повинні бути конвертовані в гривню за офіційним курсом, встановленим Національним банком на день реструктуризації.

Закони також продовжують на п’ять місяців термін дії мораторію, що забороняє банкам стягувати майно громадян України (житло), надане як заставу за кредитами в іноземній валюті. Термін чинного мораторію до ухвалення цих змін мав спливти 21 квітня.

Передбачається, що нові норми сприятимуть захисту фізичних осіб-позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань з боку кредитодавців.

Також закони покликані сприяти відновленню платоспроможності позичальників, які отримали споживчі кредити у валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі за цими позиками.

Водночас Національний банк заявив, що реструктуризації валютних кредитів має відбуватися на ринкових умовах, а не у примусовому порядку, як це зробив парламент.

Як писав ZAXID.NET, мораторій на примусове стягнення житлової нерухомості запровадили 2014 року. Його ухвалення Верховна Рада обґрунтувала російською агресією, економічною кризою і девальвацією гривні. Водночас за сім років частина позичальників так і не почала обслуговувати кредити.

Нацбанк стверджував, що це негативно вплинуло на бажання банків далі кредитувати купівлю житла. Згідно з його даними, проблемні кредити в іноземній валюті станом на 1 липня 2020 року сягали 42,2 млрд грн. Найбільші портфелі були у «Альфа-Банку» (13,4 млрд грн), «ПриватБанку» (12,8 млрд грн), «Універсал Банку» (2,3 млрд грн), «ОТП Банку» і «Укргазбанку» (по 2,2 млрд грн), «Сбербанку» (1,7 млрд грн), «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» (по 1,6 млрд грн).