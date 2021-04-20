Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації (ЛОДА) розпочав конкурс інвестиційних проектів для мікро- та малого бізнесу. Дрібним підприємцям, які пройдуть відбір, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами.

Конкурс в межах обласної програми підвищення конкурентоспроможності триватиме до 20 травня. У ньому можуть брати участь представники мікробізнесу (кількість працівників – до 10-ти, річний дохід ­– до 2 млн євро за середньорічним курсом НБУ) та малого бізнесу (до 50 працівників та річний дохід до 10 млн євро), які планують взяти позики у банках на розвиток власної справи.

Підприємцям, якщо їхні проекти відповідатимуть вимогам конкурсу, відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами. Банків-партнерів цієї обласної програми є шість: «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «КредоБанк», «Міжнародний інвестиційний банк» та «Оксі Банк». Отримати відшкодування з бюджету підприємець зможе лише за умови оформлення кредиту саме в цих фінансових установах.

«Підприємець має піти до банку та отримати довідку про те, що йому готові видати такий кредит. Банк в цьому випадку самостійно оцінює ризики. Потім із цією довідкою, своїм інвестиційним проектом та декларацією доброчесності підприємець приходить до нас в департамент на конкурс», – повідомив ZAXID.NET заступник директора департаменту економічної політики Орест Гринів. За його словами, сума кредиту не має перевищувати 2 млн грн.

Обласний бюджет відшкодовуватиме частину відсоткової ставки – це 1,5 облікової ставки НБУ на дату укладання угоди з банком. Станом на 20.04.2021 року це 11,25% річних, решту ринкової ставки підприємець має погашати власним коштом.

У конкурсі проектів можуть взяти участь підприємці зі Львова та області, що займаються деревооборобкою, виробництвом меблів, харчів та одягу. Переможцям відшкодовуватимуть частину відстоків за кредитом упродовж трьох років. Як зазначив Орест Гринів, для цього обласному бюджеті наразі передбачені понад 2 млн грн.

До слова, у Львові розширили програму фінансової підтримки підприємців. Зокрема було змінено перелік бізнесів, які можуть скористатися такою програмою, та фактично збільшено розмір відшкодування відсотків за позиками, які підприємці беруть у банках на розвиток власної справи.

Також з 19 квітня фізичні особи-підприємці та наймані працівники бізнесів, які постраждали від карантинних обмежень у «червоних» зонах, можуть подавати заяви та отримати від держави 8000 грн компенсації за допомогою сервісу «Дія».