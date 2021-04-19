Від 19 квітня 2021 року фізичні особи-підприємці та наймані працівники бізнесів, які постраждали від карантинних обмежень у «червоних» зонах, можуть подавати заяви на отримати від держави 8000 грн компенсації за допомогою сервісу «Дія». ZAXID.NET коротко розповідає, як це зробити.

Хто може отримати 8000 грн?

На одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету можуть претендувати ФОПи та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в «червоній» зоні. Підприємці з регіонів, де були запроваджені «жовтні» або «помаранчеві» зони, не мають права на 8000 грн компенсації.

Послуга відшкодування є доступною також для тих, хто отримував матеріальну допомогу торік. Отримані гроші не потрібно повертати державі або платити з них податки.

Фізична особа-підприємець може отримати допомогу, якщо:

його основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, що мають право на таку державну допомогу;

сплатив ЄСВ не менш ніж за шість місяців упродовж 2020 року;

вів діяльність станом на останній день попереднього місяця;

не є найманим працівником одночасно.

Найманий працівник юрособи або ФОПа може отримати допомогу, якщо:

основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, що мають право на допомогу;

організація нарахувала ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу;

його середня заробітна плата за попередній квартал не перевищує 30 тис. грн на місяць;

не працює за сумісництвом.

КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) у цьому випадку – це ті, хто постраждав від карантинних обмежень. Насамперед це ресторанний бізнес, кінотеатри, спортзали, торговці непродовольчими товарами та інше. Повний перелік видів діяльності, які мають право на відшкодування, можна переглянути за посиланням.

Як отримати «карантинні» 8000 грн?

ФОП або найманий працівник має залишити заяву на виплату через онлайн-сервіс державних послуг «Дія».

Схема для мобільного застосунку «Дія» наступна:

якщо ви ще не завантажили застосунок, зробити це можна за посиланням;

авторизуйтесь у застосунку через свій онлайн-банк: Приват24, Monobank або BankID НБУ;

у розділі «Послуги» виберіть «Отримати допомогу». «Дія» автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України на відповідність умовам отримання допомоги;

оберіть область, в якій ведете діяльність;

Підтвердьте своє поточне місце роботи;

введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку можна тут;

очікуйте сповіщення про обробку заяви.

Схема для браузерної версії «Дії»:

зареєструйтеся чи авторизуйтеся, якщо вже зареєстровані, в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID;

у розділі «Послуги» виберіть «Одноразова допомога ФОП та найманим працівникам». «Дія» автоматично перевірить ваші дані на відповідність умовам виплати;

оберіть область, в якій ведете діяльність;

підтвердьте своє поточне місце роботи;

введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку можна тут;

перевірте введені вами дані та надішліть сформовану заяву;

очікуйте повідомлення про зарахування виплати.

Коли очікувати на гроші?

Якщо всі дані заповнені правильно і ФОП або працівник відповідають вимогам, гроші обіцяють переказати на рахунок упродовж 10 днів після оформлення заяви.

Чи варто поквапитися?

Так, оскільки подати заяву на отримання допомоги можна лише упродовж 30 днів із дня запровадження «червоної» зони у вашій області. Якщо область належала до цієї зони у лютому-березні, тоді послугою можна буде лише до 18 травня.

Що робити ФОПам, які працюють без сплати ЄСВ?

На отримання фінансової допомоги у 8000 грн можуть претендувати також ФОП-пенсіонери та ФОП з інвалідністю, які звільнені від сплати єдиного соцвнеску. Для цього такий підприємець мусить мати відповідні КВЕД, які підпадають під «карантинне» відшкодування.