Станом на травень 2021 року роботодавці заборгували українцям 3,7 млрд грн. У травні 2020 року цей показник був суттєво нижчим – понад 2,4 млрд грн, пише в суботу, 29 травня, «24 канал» з посиланням на Державну службу статистики.

Найбільша частка заборгованості припадала на промислову галузь. Наразі вона становить 77,7%. Окрім того, суттєву заборгованість зафіксували у сфері професійної, наукової та технічної діяльності (7,2%).

У Держстаті наголосили, що фактично половину боргу утворили у Донецькій і Харківській областях, а також у Києві.

Крім того, за даними Держстату, у квітні 2021 року зарплати зменшилися на 69 гривень. Водночас за час з квітня 2020 до квітня 2021 року середня зарплата українця зросла на 29,8%. Найпозитивнішу динаміку зафіксували у Тернопільській області.