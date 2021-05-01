Денис Шмигаль прогнозує, що середня зарплата може досягнути 14,5 тис. грн

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що позитивний сценарій зростання економіки в країні свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тис. грн. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у суботу, 1 травня.

«За даними Держстату в березні реальна зарплата (тобто з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і склала 13,6 тис. грн. Це на 2,2 тис. грн. більше, ніж було за цей же місяць минулого року. Найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) та Тернопільській (+27%) областях. Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тис. грн»,– зазначив Шмигаль.

Як інформував ZAXID.NET, Кабінет міністрів України 3 лютого, підтримав постанову, якою підвищив зарплати медичним працівникам закладів освіти на 20% від посадового окладу. Ця надбавка діятиме до скасування карантину.