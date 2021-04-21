Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків – лідер серед українських мерів за кількістю заступників і радників. Також місто лідирує за витратами на їх утримання. При цьому дефіцит міського бюджету становить 500 млн грн, а ще місту належить повернути борги на таку саму суму.

За інформацією руху «Чесно», у Марцінківа є 9 заступників і 23 радники.

Більше заступників лише у мера Києва Віталія Кличка, але Київ має особливий статус, тому фактично у Кличка як у мера один заступник, а як у голови КМДА – 10. При цьому населення Києва та Івано-Франківська є неспівмірним.

«Для порівняння – у мера міста-мільйонника Одеси всього шість заступників, а у приблизно однаковому з Івано-Франківськом за населенням Хмельницькому – всього чотири заступники міського голови. На одного заступника Марцінківа припадає навантаження у 32 тис. мешканців, на заступника мера Одеси – 170 тис., заступника мера Львова – 131 тис.», – зазначили аналітики руху «Чесно».

Скільки заробляють заступники Руслана Марцінківа

Оклад майже усіх заступників Руслана Марцінківа однаковий і складає 13,5 тис. грн. Більше отримує лише перша заступниця мера Вікторія Сусаніна – її оклад більший на 600 грн. У самого Марцінківа оклад 15,9 тис. грн.

У кожного із заступників мера є доплати за ранг державного службовця, вислугу років, різноманітні надбавки та значні щомісячні премії – часто такі самі, як посадові оклади, і навіть більші.

Найбільше у січні отримав Заступник Марцінківа Олександр Левицький – майже 45 тис. грн. Майже 27,5 тис. грн з цієї суми склали премії та надбавки. У самого Марцінківа зарплата разом із преміями і надбавками у перший місяць року склала трохи більше 40 тис. грн. При цьому раніше Марцінків заборонив керівникам комунальних підприємств отримувати більшу зарплату, аніж у нього.

Крім того, у січні міська рада виплатила 15,5 тис. грн колишньому заступнику міського голови Олексію Кайді. Він перебував у відпустці по догляду за дитиною з 2 листопада 2018 року до 15 січня 2021 року.

Скільки заробляють радники мера Івано-Франківська

Щодо радників, то у міського голови Івано-Франківська їх 23. Це найбільше в Україні з-поміж мерів усіх обласних центрів.

До прикладу, у мера Херсона – четверо радників, вони виконують функції заступників міського голови. А у мерів міст-мільйонників Києва, Харкова та Дніпра радників немає взагалі.

«Загалом радники міського голови можуть виконувати абсолютно різні функції – все залежить від того, чого від них хоче мер та які обов’язки покладає. На відміну від заступника міського голови, якого мусить призначити сесія, радника призначає сам мер», – наголошується в публікації руху «Чесно».

Кожен із 23 радників міського голови працює на платній основі. Загалом за січень на їхні зарплати і премії витратили 450 тис. грн з міського бюджету. Офіційна заробітна плата кожного з них складає від 5 тис. до 6 тис. грн. Проте усім радникам додатково нараховують доплати за ранг, вислугу років та інші надбавки. Кожен із радників до окладу обов’язково отримує премії, які можуть становити навіть 200%-300%.

Найбільшу премію за січень отримав Богдан Грейда – 22,6 тис. грн. Разом з окладом у 5,6 тис. грн його дохід за січень склав 28 тис. 250 грн.

Загалом середня заробітна плата радників міського голови складає близько 20 тис. грн.

Таким чином, Івано-Франківськ виділяє на утримання заступників і радників мера близько 730 тис. грн щомісяця.

Скільки на заступників і радників мера витрачають інші міста

Для порівняння – у Рівному, де у мера сім заступників і радників, на їхню заробітну плату в січні витратили 212 тис. грн. У Львові, де заступників і радників у мера Андрія Садового 13, на їхні зарплати і премії витратили 356 тис. грн на місяць. У сусідніх з Івано-Франківськом Чернівцях приблизно з такою самою кількістю населення міський голова має дев’ятьох заступників і радників. На їхні зарплати і премії міськрада витрачає 196 тис. грн.

«Навіть на зарплати заступників і радників мера майже чотиримільйонного Києва витрачають 491 тис. гривень на місяць», – додали аналітики.