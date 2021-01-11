Середньостатистичний працівник в Україні цьогоріч віддасть на утримання держави близько 97 тис. грн, найбільша частка податків піде на пенсіонерів. Такі розрахунки оприлюднили економісти проекту «Ціна держави» неурядового центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Згідно з оцінкою експертів, 2021 року отримана на руки заробітна плата середньостатистичного працівника становитиме майже 10974 грн на місяць (Кабмін прогнозує, що номінальна середньомісячна зарплата становитиме цьогоріч 13,6 тис. грн, - ред.). На рік це близько 131,7 тис. грн. За такого показника «чистої» зарплати людина має сплатити 97 043 грн податків. Це як прямі податки, наприклад, ПДФО, так й посередні, наприклад, акциз та ПДВ, які включені до вартості товарів та послуг.

Інфографіка проекту «Ціна держави». Натисніть для збільшення зображення

Майже половина сплаченої суми – 43 743 грн – це будуть витрати на утримання пенсійної системи країни.

Решта податків розподілиться наступним чином:

10 858 грн спрямують на систему освіти;

7862 грн – на підтримку економіки;

6 913 грн – на медичну галузь;

5 972 грн – на утримання правоохоронних органів;

5 904 грн – на виплату відсотків за державними запозиченнями;

4 302 грн – на Збройні Сили;

3 517 грн – на утримання чиновницького апарату;

1 548 грн – на культуру та спорт;

1 023 грн – на утримання комунального господарства;

463 грн – охорона довкілля.

Нагадаємо, понад три чверті планових доходів розширеного державного бюджету 2021 року становитимуть податки від покупок і трудової діяльності українців.