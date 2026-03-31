ДШВ не дають росіянам проникнути у селище Гришине на Покровському напрямку

Росіяни намагаються просунутися до селища Гришине, що у Покровському районі Донецької області, скориставшись погодними умовами, але зазнають втрат. Про це у вівторок, 31 березня, повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ.

Як повідомили військові, росіяни намагаються непомітно проникнути до населеного пункту, скориставшись туманом та мрякою, але захисники ліквідовують їх ще на підступах до селища. Попередньо, серед ліквідованих окупантів – російський офіцер ротного рівня. Втрата офіцера знизила бойові можливості росіян, оскільки спричинила дезорганізацію у підрозділах. Крім того, росіяни на фронті страждають через нестачу їжі та води.

«За наявними даними, ворог скаржиться на неможливість безпроблемно увійти до населеного пункту та просуватися в його межах, відчуваючи дефіцит води та їжі. Зафіксовані випадки спроби пересування ворога по Гришиному в пошуках продовольства», – повідомили десантники.

Село Гришине розташоване на Покровському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 вівторка, 31 березня, від початку доби росіяни 44 рази намагалися наступати на позиції українських військових у районах населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Горіхове та Філія.

Нагадаємо, 24 березня 425 окремий штурмовий полк «Скеля» повідомив про звільнення села Міньківка Донецької області. Військові повністю зачистили село, ліквідувавши близько 40 окупантів.