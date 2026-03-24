Під час операції в Міньківці ЗСУ ліквідували до 40 російських окупантів

Українські військові вибили російських окупантів зі села Міньківка Донецької області. Зараз село повністю контролюють Сили оборони. Про це у вівторок, 24 березня, повідомив 425 окремий штурмовий полк «Скеля».

«Штурмові підрозділи полку “Скеля” провели стрімку та скоординовану операцію, у результаті якої було зачищено Міньківку – ключовий населений пункт на трасі Бахмут – Слов’янськ», – зазначили в полку.

За словами військових, ця операція зірвала можливе просування російських сил і допомогла стабілізувати ситуацію на цьому напрямку.

Під час бою штурмовики також деблокували позиції союзного підрозділу, розгорнули нові спостережні пункти й завдали втрат ворогу – ліквідовано до 40 російських військових.

