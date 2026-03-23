Окупантам не вдалось досягти поставлених цілей

Минулого тижня російські війська посилили інтенсивність штурмових дій на ключових ділянках фронту в Україні. У ході цих боїв ворог втратив 6090 військових убитими та пораненими. Про це в понеділок, 23 березня, повідомив головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський.

За його словами, у період із 17 по 20 березня інтенсивність наступу росіян зросла. Російські сили намагалися прорвати українську оборону одразу на кількох стратегічних напрямках, що призвело до запеклих боїв уздовж усієї лінії фронту. Загалом за ці чотири дні окупанти здійснили 619 штурмових атак.

Основний тиск ворог зосередив на Покровському та Олександрівському напрямках. Там зафіксовано найбільшу кількість атак: 163 – на Покровському та 96 – на Олександрівському.

Напруженою залишалася ситуація й на Костянтинівському напрямку, де відбулося 84 штурми. На Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках сумарно зафіксовано понад 150 бойових зіткнень.

«Попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання. Завдяки професійним, злагодженим діям українських воїнів, на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил», – пояснив головком.

Він наголосив, що російські окупанти намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погодних умов, що, на їхню думку, має знизити ефективність української аеророзвідки, завадити роботі безпілотних систем і артилерії.

За словами Сирського, російське командування кинуло у штурми десятки тисяч військових, однак ці спроби обернулися значними втратами. Лише за чотири дні ворог втратив понад 6090 осіб, тоді як загальні втрати за тиждень сягнули близько 8710 убитими та важкопораненими.

Також Сили оборони знищили чимало ворожої військової техніки та озброєння.

«Ми були готові до збільшення інтенсивності навали російської орди, тож прийняли необхідні управлінські рішення. Війська отримали поповнення, були забезпечені військовою технікою, озброєнням, боєприпасами», – додав Олександр Сирський.

До слова, нещодавно Третій армійський корпус показав, як зірвав найбільшу механізовану атаку росіян на Лимансько-Борівському напрямку.