Російські війська здійснили масштабну спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку, однак атака завершилася значними втратами та не принесла результатів. Про це повідомив у суботу, 21 березня, Третій армійський корпус.

Як зазначили українські військові, 19 березня противник одночасно атакував на семи напрямках у смузі відповідальності корпусу. До наступу були залучені підрозділи 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій Росії. У штурмі брали участь:

понад 500 російських піхотинців,

28 одиниць бронетехніки,

понад 100 одиниць легкої техніки, зокрема мотоцикли, багі та квадроцикли.

Втім, українські підрозділи змогли зупинити наступ ще до виходу ворога на лінію бойового зіткнення. Бої тривали близько чотирьох годин, після чого атака була зірвана.

У результаті російські війська втратили значну кількість техніки: знищено десятки одиниць мототехніки, 11 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а також три танки. Крім того, уражено важку вогнеметну систему «Сонцепьок» і кілька артилерійських установок. Також знищено понад 160 безпілотників.

За добу, за даними української сторони, втрати РФ у живій силі склали понад 400 осіб, з яких більшість – безповоротні.

Бригадний генерал Андрій Білецький зазначив, що підготовка російського наступу тривала кілька тижнів. Зокрема, противник намагався зруйнувати логістику, завдаючи ударів по переправах через річку Оскіл та готуючи власні понтонні переходи.

Українські підрозділи заздалегідь підготували оборону на різних ділянках, що дозволило скоординовано відбити атаки. У підсумку російським військам не вдалося просунутися чи захопити нові позиції. Знищення залишків штурмових груп триває.

Раніше повідомляли, що російські війська зазнали найбільших добових втрат із початку 2026 року – за вівторок, 17 березня, Сили оборони знешкодили 1710 загарбників.