Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50

Сили оборони уразили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який перебував на території авіаремонтного заводу у Новгородській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в п’ятницю, 20 березня.

Військові атакували 123-го авіаремонтний завод у місті Стара Русса ще 17 березня. Окрім інших об’єктів, на території підприємства був літак А-50 – він проходив планове технічне обслуговування або очікував модернізації.

Також Генштаб повідомив про наслідки атак на об’єкти російського агресора вночі 20 березня.

Під ударом був Алчевський металургійний комбінат на окупованій частині Луганської області. Підприємство, зокрема, виготовляє корпуси артилерійських снарядів, а також броньовану сталь для військової техніки окупаційної армії.

Військові уразили інфраструктуру полігону «Восточний» біля Новопетрівки на Запоріжжі. Інформація про масштаби руйнувань і втрати ворога уточнюється.

Характеристики літака А-50

А-50 – це радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. А-50 створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну старого Ту-126. Прийнятий на озброєння СРСР 1989 року.

Літак ДРЛВУ А-50 (Інфографіка ІА АрміяInform)

Основне призначення А-50 – виявлення та супровід повітряних і морських цілей, а також інформування військ про ситуацію в повітрі та на воді. Крім того, літак може виконувати функції повітряного командного пункту, координуючи дії винищувальної та ударної авіації й наводячи її на цілі.

За заявами розробників, А-50 здатен фіксувати бомбардувальники на відстані до 650 км, винищувачі – до 300 км, а крилаті ракети – приблизно за 215 км.