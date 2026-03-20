Момент падіння російського гелікоптера

Бійці 59 штурмової бригади безпілотних систем ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор» оптоволоконним FPV-дроном. Екіпаж, який намагався евакуюватися після падіння вертольота, ліквідували, повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Гелікоптер збили на Покровському напрямку оптоволоконним FPV-дроном. За збиття відповідали пілоти екіпажу «Балтика» 1 батальйону «Хижаки висот» 59 бригади СБС.

На відео, оприлюдненому Робертом Бровді, видно, як український безпілотник влітає в гелікоптер. На кадрах зафіксоване загоряння та падіння Ка-52. Також військові показали, що екіпаж вертольота ліквідували.

«В результаті аварійної посадки екіпаж гелікоптера спробував врятуватися. “По допомогу” ворожим пілотам прибули дрони пілотів 1 бату 414 ОБр “Птахи Мадяра” і завершили хробачий тріп», – розповів Роберт Бровді.

Ка-52 «Алігатор» – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, яку використовують для розвідки місцевості та координації бойових вертольотів. Вертоліт здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Вартість такого гелікоптера – близько 15 млн доларів.

До слова, це не перший випадок, коли Ка-52 збили FPV-дроном. У травні 2025 року Сили безпілотних систем повідомили, що військові підрозділу «Баліста» знищили вертоліт цієї моделі за допомогою FPV-дрона з дистанційним підривом.