Віктор Данко очолює Ужгородський міськрайонний суд з 2014 року

Голова Ужгородського міськрайонного суду Віктор Данко опублікував декларацію про доходи у 2025 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК у понеділок, 31 березня

Віктор Данко задекларував понад 1,6 млн грн зарплати в суді, ще близько 7 тис. грн він заробив, викладаючи в Ужгородському національному університеті. На банківських рахунках у судді – 18 тис. грн, а ще 100 тис. доларів і 45 тис. євро він тримає готівкою.

Дружина голови Ужгородського міськрайонного суду Дана Данко у 2025 році отримала 2 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 38 тис. грн зарплатні в УжНУ, понад 60 тис. грн соцвиплат, а також 12,5 тис. грн допомоги від благодійного фонду товариства угорської культури «КМКС».

У власності дружини судді залишаються 6 земельних ділянок, будинок і два автомобілі – Mazda MX-30 та Audi E-Tron. У 2025 році Дана Данко за 901 тис. грн купила ще один будинок із двома земельними ділянками в Ужгороді. На банківських рахунках у неї 368 тис. грн і 1,3 тис. євро, ще 5 тис. євро дружина судді тримає готівкою.

