Міста оцінюватимуть за сімома критеріями

Європейська комісія оприлюднила перелік міст-претендентів на здобуття звання «Європейська зелена столиця 2028». Про це повідомили на офіційному сайті Європейського Союзу. До цього списку увійшло лише одне місто з України – Тернопіль. Загалом, за титул позмагається 17 міст з різних країн Європи. Населені пункти оцінюватимуть за 7 критеріями, а місто-переможець отримає 600 тис. євро винагороди.

Європейська комісія оголосила про початок двох екологічних конкурсів для міст. За звання Європейської зеленої столиці змагатимуться 17 міст із населенням понад 100 тис. мешканців. Це Ольборґ (Данія), Б'єльсько-б'яла та Ґданськ (Польща), Брешія та Рим (Італія), Кошиці (Словаччина), Луго, Матаро, Мурсія, Тарраса та Сарагоса (Іспанія), Мішкольц (Угорщина), Нім (Франція), Подґоріца (Чорногорія), Порто і Сетубал (Португалія), а також Тернопіль (Україна).

Ще 10 міст із населенням від 20 до 100 тис. мешканців боротимуться за титул «Зелений листок 2028». Це Авіла, Бенідорм, Чиклана-де-ла-Фронтера, Еррентерія, Асплугас-да-Любрагат та Сант-Жоан-Даспі (Іспанія), Ешпозенде, Естаррежа та Мафра (Португалія), а також Враца (Болгарія).

Усі міста оцінюватимуть за такими критеріями:

забруднення повітря;

шумове забруднення;

управління водними ресурсами;

управління відходами;

біорізноманіття;

пом'якшення наслідків зміни клімату;

адаптація до зміни клімату.

Список фіналістів, які пройдуть до другого етапу конкурсу, оприлюднять на початку липня 2026 року. Після цього відібрані міста представлять міжнародному журі свої комунікаційні стратегії та плани дій у разі здобуття титулу. Захист відбудеться 7–8 жовтня під головуванням Європейської комісії. Переможця конкурсу «Європейська зелена столиця 2028» оголосять 8 жовтня 2026 року під час урочистої церемонії в місті Гімарайнш в Португалії, яке є Європейською зеленою столицею зараз.

Окрім пам’ятного трофею, місто-переможець конкурсу отримає приз у розмірі 600 тис. євро. Переможці конкурсу «Зелений лист Європи» – одне або два міста – отримають по 200 тис. євро кожне.