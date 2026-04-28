Віталій Борт підтримував окупацію частини території України та брав участь в організації та проведенні незаконних виборів та референдумів

Західне територіальне відділення Антимонопольного комітету України перевіряє змову учасників аукціону з продажу земельної ділянки в місті Городок на Львівщині. У грудні 2025 року 64 сотки землі за 8,6 млн грн викупила Логістична компанія «Захід ресурс», співвласницею якої є Ольга Борт, дружина народного депутата з реєстру зрадників Віталія Борта.

28 квітня АМКУ повідомило про початок розгляду справи за ознаками вчинення ТзОВ «Логістична компанія «Захід Ресурс» та ТзОВ «Грінхауз Компані» порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Обидві фірми брали участь в організованому Городоцькою міськрадою аукціоні з продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,64 га на вул. Зарицького, 32 у Городку. Цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

«У ході попереднього дослідження обставин зазначених аукціонів Західне МТВ АМКУ виявило факти, що можуть свідчити про узгоджену поведінку вказаних учасників», – йдеться в повідомленні АМКУ.

Як повідомлялося, наприкінці грудня Городоцька міська рада на Львівщині продала з аукціону в системі «Прозоро Продажі» 64 сотки землі в Городку, призначені для будівництва. Землю за 8,6 млн грн викупило ТзОВ Логістична компанія «Захід ресурс», співвласницею якої є Ольга Борт, дружина народного депутата від Партії регіонів, а згодом від ОПЗЖ з Донеччини Віталія Борта.

Стартова ціна ділянки становила 2,3 млн грн. Логістична компанія «Захід ресурс» запропонувала лише на 1 тис. грн більше за свого найближчого конкурента і стала переможцем. Загалом на торгах було п’ятеро учасників. Цінова пропозиція ТзОВ «ГрінХауз Компані» виявилася третьою.

За даними YouControl, Логістична компанія «Захід ресурс» зареєстрована в Городку 16 років тому. Співвласницями є киянка Ольга Борт та мешканка Новояворівська Ольга Войтихівська. Будівельна фірма «Грінхауз Компані» зареєстрована в Городку сім років тому. Власником вказаний мешканець Дніпра Михайло Водяницький.