Нардеп з Донеччини Віталій Борт підтримував сепаратистський референдум на Донбасі, а під час війни їздив в Угорщину

Городоцька міська рада наприкінці грудня продала з аукціону в системі Prozorro.Продажі 64 сотки землі в Городку, призначені для будівництва. Землю за 8,601 млн грн викупило ТзОВ Логістична компанія «Захід ресурс», співвласницею якої є Ольга Борт, дружина народного депутата Віталія Борта.

Стартова ціна ділянки, призначеної для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд, становила 2,33 млн грн. Логістична компанія «Захід ресурс» запропонувала лише на тисячу гривень більше за свого найближчого конкурента і стала переможцем. Загалом на торгах було п’ятеро учасників, а ціна сотки за результатами аукціону становила 133,6 тис. грн або 3178 доларів США за курсом НБУ на день торгів.

ТОВ Логістична компанія «Захід ресурс», за даними сервісу YouControl, заснована майже 16 років тому. Зараз її співвласницями є Ольга Войтихівська та Ольга Борт, яким належить по 50% фірми. Остання – дружина народного депутата V-VII і IX скликань Віталія Борта з Донеччини. Родина Бортів займається бізнесом у галузях нерухомості та нафтогазовидобування.

Віталій Борт, за даними «Чесно», у 2014 році в складі фракції «Партії регіонів» голосував за диктаторські закони 16 січня. Також він підтримував проведення на Донбасі сепаратистського референдуму у 2014 році. У 2010 році він підтримав пролонгацію перебування Чорноморського флоту Росії в українському Криму. Мама нардепа має російське громадянство.

У 2019 році він став народним депутатом від ОПЗЖ, а після заборони цієї партії вступив у новостворену партію «Платформа за життя і мир».

Віталій Борт також внесений до відкритого реєстру державних зрадників, що у 2022 році створили ГО «Рух Чесно» і Національне агентство з питань запобігання корупції. У базі даних «ДержZрадники» публікують інформацію про політиків, медійників, правоохоронців, що в умовах війни здійснили перехід на бік ворога. Перед тим, як внести особу до цього списку «Рух ЧЕСНО» спільно з правоохоронцями перевіряє потенційних кандидатів.

У 2023 році Віталій Борт кілька разів виїжджав в Угорщину, де, за даними журналістів-розслідувачів проєкту «Схеми», зустрічався з депутатом угорського парламенту, соратником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Окрім того, Віталій Борт кожного разу не повертався в Україну у визначений законодавством термін.