Віталія Борта замінив Дмитро Разумков

Народного депутата та колишнього члена забороненої ОПЗЖ Віталія Борта виключили з Тимчасової слідчої комісії щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій. Про це повідомив у понеділок, 27 травня, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Виключення нардепа відбулося після заяви журналістів «Схем», які нагадали, що нардеп фігурував у скандальних законах часів Віктора Януковича, після повномасштабного вторгнення виїздив за кордон у відрядження та не повертався, а також їздив до окупованого росіянами Криму.

«Нагадаємо, що Віталій Борт голосував за “диктаторські закони”, а також підтримував проведення “референдуму про подальшу долю Донбасу”, хоча і заявляв, що референдум “обов’язково повинен бути всеукраїнським, інакше він буде незаконним і його не визнає жодна держава”. Події Революції Гідності Борт називав “свавіллям”. Крім того, журналіст “Схем” Георгій Шабаєв у своєму розслідуванні розповів, що Віталій Борт, будучи депутатом, декілька разів літав до окупованого Криму з Росії – у період з 2014 по 2016 рік», – повідомив проект «Схеми».

Крім того, екс-нардеп ОПЗЖ у 2023 році відряджався до Угорщини на кілька днів, а натомість пробув за кордоном два місяці. За даними «Схем», там Борт зустрічався з нев’їзним соратником проросійського угорського президента Віктора Орбана Лорінцом Ночо.

Зазначимо, Віталій Борт, якого обрали до складу комісії, мав «вивчати обставини та готувати питання» щодо потреб і формування державного замовлення безпілотників для ЗСУ. Крім того, Борт з іншими депутатами в комісії перевіряти стан фортифікаційних споруд та визначати закупівлі для них.

Текст постанови Верховної Ради про виключення Борта з ТСК

Замість Віталія Борта до складу ТСК увійде колишній політтехнолог, екс-голова партії «Слуга народу», а нині позафракційний депутат Дмитро Разумков.

У постанові Верховної Ради також йдеться про виключення з комісії депутатки від «Слуги народу» Єлізавету Богуцьку. Її місце обійняв її колега Ігор Мудрій.

Нагадаємо, Тимчасову спеціальну комісію щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотників для Сил оборони створила Верховна Рада 22 травня 2024 року. Кадрові зміни у ТСК розпочалися менш ніж за тиждень від її створення.