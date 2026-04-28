Олег Царьов у 2014 році втік з України

У вівторок, 28 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Мінʼюсту України та стягнула у дохід держави активи колишнього народного депутата-зрадника від «Партії регіонів» Олега Царьова. Про це повідомили у пресслужбі ВАКС та на сторінці Центру протидії корупції.

Так, суд конфіскував у Царьова причіп та активи, розташовані у Дніпропетровській області:

21 земельну ділянку;

будівлі та споруди;

корпоративні права.

Нагадаємо, у листопаді суд визнав Олега Царьова винним у фінансуванні російської агресії за заочно засудили до позбавлення волі строком на вісім років. Тоді ж суд постановив конфіскувати в екснардепа все майно на загальну вартість понад 460 млн грн.

Царьов був народним депутатом чотирьох скликань, востаннє обирався від «Партії регіонів» з 2012 до 2014 року. Після початку війни в Україні 2014 року підтримав Росію та втік із країни.

У червні 2014 року Царьова обрали «спікером парламенту» невизнаних «ДНР» і «ЛНР». У травні 2022 року його заочно засудили до 12 років в’язниці за публічні заклики до змін територіальної цілісності України та насильницької зміни конституційного ладу, вчинених із використанням ЗМІ. З березня 2022 підозрюється у співпраці з Росією та російськими окупантами.

У листопаді 2024 року за рішенням РНБО Царьова позбавили державних нагород, а в жовтні 2025 року його позбавили українського громадянства.