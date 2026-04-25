У липні 2024 року вбивство мовознавиці Ірини Фаріон стало резонансною справою в Україні. Потенційного вбивцю, а сьогодні обвинуваченого Вʼячеслава Зінченка, заарештували за кілька днів в Дніпрі. Здавалося б все просто – арешт, обвинувачення, вирок. Але минуло майже два роки, і цей процес так і не дійшов до фіналу. Клопотання, повторні експертизи, зриви засідань – і щоразу відчуття, що справа не рухається вперед, а буксує на місці.

22 квітня суд нарешті підійшов до стадії, яка мала б поставити крапку – до дебатів. Саме на цій стадії сторони вже не досліджують докази, а підсумовують їх: прокурори пояснюють, чому вважають обвинуваченого винним, а захист – чому ні, після чого суд ухвалює вирок. Проте не обійшлося без «шоу» – як це сам назвав Зінченко.

Під час перерви обвинувачений несподівано виявляє бажання поспілкуватися із журналістами, однак його захиснику ця ідея не надто до вподоби. Адвокат Ігор Сулима реагує миттєво – різко вигукує: «Славко!» і буквально проштовхується крізь натовп до свого підзахисного. Але Зінченко встигає пояснити: він оголосив голодування, бо суд відмовився досліджувати його алібі – зокрема дані з телефону. Тут варто наголосити, що жодних доказів голодування Зінченка у суді представлено не було.

22 квітня Зінченко спілкувався з медіа. Фото ZAXID.NET

Коли засідання поновлюється, Зінченко одразу заявляє, що почувається погано: «Я в такому стані не можу сприймати інформацію сторони обвинувачення».

Для усіх присутніх в залі суду було помітним, що обвинувачений нервує. Це стало помітно ще з початку нового року – він почав метушитися, писати клопотання, що виглядає доволі контрастним його попередній поведінці, коли він показував журналістам язика та іронічно посміхався на усе, що відбувалося.

Зінченко різко встає, закидає кофту на решітку – перші секунди ніхто не розуміє, що відбувається. Це виглядає, як спроба повіситися. Очевидно, що це йому не вдалося, адже навколо судова охорона та Національна гвардія – тому спробою самогубства назвати це складно.

За хвилину він уже говорить спокійніше на противагу своєму демонстративному жесту. Каже, що це не спроба самогубства, а протест. Він розповів про умови в СІЗО, зокрема про те, що його там прослуховували, а також, що йому погрожували, щоб змусити його визнати провину: «Я протестував так, як вважав за потрібне. Я хочу, щоб мене судили відповідно до закону і щоб дебати були відкладені з поважних причин. Через голодування я не готовий брати в них участь», – заявив Зінченко і додав: «Готую зараз клопотання про недопустимий доказ. Якщо знову це не прослухається, то я знову таке шоу буду влаштовувати, я попереджаю. Бо це не просто якесь приниження честі і гідності моєї чи невиконання ухвали суду».

Із зали – крик матері Олени Зінченко: «Дайте йому захистити себе!» А захисник Сулима говорить про відповідальність: «Якщо ми доведемо людину до самогубства, то хто візьме на себе цю відповідальність?».

Зінченко довго не мовчить – зухвало розповідає про свій план. Він знав, що його зупинять: «Мене мали схопити, посадити в кайданки, оголосити перерву і перенести суд, щоб я підготувався».

«Я знаю протоколи, я знаю, що вони повинні мене були зупинити, тому… все розраховано. Не переживайте», – коментує Зінченко, самовпевнено посміхаючись.

Зінченко одразу після демонстративного жесту із самогубством. Фото Яни Ільків

Суд продовжують. Однак настає ще одна кульмінація: під час виступу прокурора В'ячеслав Зінченко раптово непритомніє. Його підхоплюють та передають медику – судове засідання зупиняється та знову переноситься на наступний день.

«Зінченку волю!»

У четвер, 23 квітня, біля Шевченківського суду Львова вже звична напружена ситуація. Люди розходяться по різні боки входу до суду, розділяючись на два антагоністичні табори. Праворуч – група підтримки Зінченка: кілька жінок у футболках із фото обличчя підсудного. Вони тримають телефони напоготові, знімають усе – від приїзду конвою до кожного руху у судовій залі. Ліворуч – ті, хто прийшов підтримати потерпілу сторону.

Коли автівка з обвинуваченим під’їжджає, по обидві сторони люди починають скандувати: «Довічне!» – зліва та «Зінченку волю!» – справа.

Софія Особа з портретом Ірини Фаріон під час того, як привезли Зінченка. Фото ZAXID.NET

Цього разу все швидко переходить у відверті образи. Із боку прихильниць Вʼячеслава Зінченка в сторону тих, хто підтримує Софію Особу, доньку Ірини Фаріон, летить образливе – «сатаністи». У центрі цієї групи – рудоволоса жінка, яка говорить найгучніше і найрізкіше. Саме її під час обідньої перерви можна щоразу побачити за столиком у розташованій поруч їдальні «Пузата хата» разом із адвокатом Ігорем Сулимою. Інша – білявка – безперервно фільмує на телефон усе, зокрема Софію Особу, її захисницю Наталю Романик та обох адвокатів Зінченка. Згодом на одній із перерв вболівальниці обвинуваченого обговорюватимуть, чи варто здавати квитки на поїзд: є шанс, що засідання знову перенесуть, тож, можливо, доведеться залишитися у Львові ще на день.

Усередині суду – атмосфера така ж напружена, але образи уже не сиплються. Усі на місці: двоє адвокатів, прокурори, представниця потерпілої. Але ще до початку стає зрозуміло – і сьогодні дебати не завершаться.

«В СІЗО мене на ношах вже виносили»

Зінченко виглядає виснаженим і з жовтуватим кольором обличчя. У СІЗО він перебуває вже 639 днів.

Щойно починається засідання, підсудний намагається подати клопотання. Головуючий суддя його зупиняє: це вже стадія дебатів, нові клопотання судді більше не розглядають. Однак обвинувачений каже, що через голодування почувається погано.

«В СІЗО мене на ношах вже виносили», – не здається підсудний і знову просить перенести засідання.

Зінченко ствердив, що погано почувається через голодування. Фото ZAXID.NET

Суд не реагує так, як він очікує. Дебати не зупиняють. А сам Зінченко під час засідання спить або ж вдає, що дрімає.

Під час однієї з перерв журналісти звертаються до Зінченка, але відповідає не він. Відповідає Сулима – коротко та з роздратуванням. Каже, що його підзахисний почувається погано і нічого коментувати не буде.

Після обідньої перерви Зінченко просить викликати швидку допомогу і заявляє, що готовий негайно припинити голодування. Усі виходять зі судової зали. За кілька хвилин приїжджають медики і їх проводять всередину до обвинуваченого.

До суду приїхала швидка допомога. Фото ZAXID.NET

Коли учасникам судового процесу дозволяють повернутись у залу, стає зрозуміло: продовження не буде. Через стан Зінченка суд оголошує перерву до наступного дня.

Адвокат Сулима майже не відходить від Зінченка, говорить із ним як зазвичай значно більше, ніж інший адвокат Володимир Вороняк. Коли охорона дає Зінченку воду, Сулима наполягає: хоча б сік. Однак у відповідь отримує відмову – лише вода і нічого більше.

Для усіх у судовій залі зрозуміло – фінальна стадія процесу може розтягнутися ще надовго.

Наступного дня, 24 квітня, це відчуття лише підтверджується.

«За умови дострокового звільнення Зінченко вийде в 29 років»

Засідання знову починається із затримки – адвокати Зінченка запізнюються більш ніж на годину. У залі – всі інші учасники процесу чекають.

Подруга Ірини Фаріон, яка прийшла на засідання, обурена: каже, що бачила адвокатів у «Пузатій хаті» разом із матір’ю обвинуваченого – вони спокійно пʼють каву і щось обговорюють, тоді як у суді на них чекають.

Коли вони нарешті заходять до зали, Ігор Сулима одразу нахиляється до Зінченка – коротка розмова пошепки. Після цього засідання починається.

Суд доходить до моменту, який мав би стати ключовим: прокурори завершують озвучення матеріалів і процес переходять до виступів сторін.

Наталя Романик, адвокатка Софії Особи, наполягає: довічне ув’язнення – єдиний правильний вирок для обвинуваченого.

«Коли Зінченко повернувся до Дніпра, він одразу почав шукати нову зброю, шукав жертву. Політичне насилля та терор карається максимально. Якщо суд обере 15 років, то за умови дострокового звільнення Зінченко вийде в 29 років – будучи в силі та з ідеями, які він культивував».

Адвокатка Наталя Романик наголосила, що вбивством Фаріон Зінченко намагався залякати суспільство. Фото ZAXID.NET

Після неї виступає донька Ірини Фаріон Софія Особа. Далі процес нарешті рухається до сторони обвинуваченого – слово надають самому Зінченку. Але Вʼячеслав відмовляється виступати першим і просить, щоб спочатку говорили його адвокати.

В цей момент процес знову різко змінює траєкторію. Адвокат Ігор Сулима повідомляє: мати обвинуваченого подала клопотання про заміну захисників. Це підтверджує головуючий суддя Петро Невойт – таке клопотання справді надійшло у канцелярію.

Суд окремо звертається до Зінченка, чи погоджується він з цим, адже він повнолітній і може вирішувати сам. Той відповідає, що не знає про клопотання та просить перерву, щоб поговорити з адвокатами і матір’ю. А після перерви Зінченко оголошує: «Прошу залучити нового адвоката, оскільки мені через матір було запропоновано змінити правову позицію».

Суд оголошує, що переносить засідання на 1 травня – після чого Вʼячеслав Зінченко задоволено посміхається.

Новою адвокаткою стає Лариса Криворучко – юристка, яка працює у справі охоронців п’ятого президента України Петра Порошенка і яка у 2025 році була позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю.

Фактично це означає одне: навіть на фінальній стадії процес дебатів відкочується назад. І замість відчуття близького вироку залишається інше – що ближче до фіналу, то все більше сторона обвинуваченого намагається відтягнути оголошення вироку.