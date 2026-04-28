Вища рада правосуддя скаргу розглядала в закритому режимі

Вища рада правосуддя розглянула скаргу адвоката судді Господарського суду Чернівецької області Володимира Байталюка на рішення Першої дисциплінарної палати щодо його відсторонення від роботи. Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання Вищої ради правосуддя у вівторок, 28 квітня.

Володимир Байталюк у 2023 році погрожував колишній коханці та керівниці апарату того ж суду Марії Пилип’як. Це сталося після того, як він дізнався про її вагітність. Судді вдалося домогтися її звільнення. Жінка подала скаргу до Вищої ради правосуддя з доказами того, що він ініціював її звільнення та погрожував знищити. У січні 2026 року до Володимира Байталюка прийняли дисциплінарне рішення – його тимчасого відсторонили від роботи та зобов’язали подати заяву про звільнення з посади.

Суддя подав скаргу на це рішення. Слухання відбулося 28 квітня 2026 року. Володимир Байталюк на розгляд не з’явився, а його інтереси представляв адвокат Ростислав Кравець. На засіданні в онлайн-режимі була присутня і заявниця Марія Пилип’як. Адвокат судді подав клопотання про закритий розгляд скарги, а заявниця – підтримала. Після обговорення Вища рада правосуддя вирішила залишити без змін рішення Першої дисциплінарної палати щодо притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Рішення можна оскаржити у Верховному Суді.

Додамо, що Володимира Байталюка притягнули до відповідальності через погрози своїй колишній колезі по роботі – тодішній керівниці апарату суду Марії Пилип’як. Він понад 12 років мав романтичні стосунки з нею, повідомляв «Закон і бізнес». Вона від нього завагітніла, після чого суддя почав вимагати, щоб вона звільнилася з роботи та зробила аборт. Жінка відмовила, після цього Володимир Байталюк пообіцяв «зробити все, щоб її знищити».

У 2023 році Марія Пилип’як подала заяву до суду, щоб примусово встановити батьківство своєї дитини. У Львівському експертно-криміналістичному центрі підтвердили, що Володимир Байталюк є батьком доньки з імовірністю 99,9999%. У 2025 році Чернівецький апеляційний суд визнав його батьком дитини на підставі молекулярно-генетичної експертизи. Також суд видав наказ про стягнення з судді аліментів.

Наразі в суді розглядають ще одну справу Байталюка проти Пилип’як. Суддя позивається до колишньої коханки за захист честі, гідності та ділової репутації. Він вимагає спростувати інформацію, яку жінка виклала в листі до суддів Господарського суду Чернівецької області. А саме, що він ініціював її звільнення з роботи через відмову зробити аборт і що з його боку продовжується тиск. Суддя вимагає заплатити йому понад 200 тис. грн моральної компенсації. У грудні 2025-го суд першої інстанції в одному з позовів вже відмовив. Наступне засідання по цій справі призначено на 1 травня у Шевченківському районному суді Чернівців.