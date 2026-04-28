Скандальний суддя з Чернівців не зміг оскаржити своє відсторонення у Вищій раді правосуддя
Володимир Байталюк погрожував колишній співробітниці та коханці, після чого його відсторонили від роботи
Вища рада правосуддя розглянула скаргу адвоката судді Господарського суду Чернівецької області Володимира Байталюка на рішення Першої дисциплінарної палати щодо його відсторонення від роботи. Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання Вищої ради правосуддя у вівторок, 28 квітня.
Володимир Байталюк у 2023 році погрожував колишній коханці та керівниці апарату того ж суду Марії Пилип’як. Це сталося після того, як він дізнався про її вагітність. Судді вдалося домогтися її звільнення. Жінка подала скаргу до Вищої ради правосуддя з доказами того, що він ініціював її звільнення та погрожував знищити. У січні 2026 року до Володимира Байталюка прийняли дисциплінарне рішення – його тимчасого відсторонили від роботи та зобов’язали подати заяву про звільнення з посади.
Суддя подав скаргу на це рішення. Слухання відбулося 28 квітня 2026 року. Володимир Байталюк на розгляд не з’явився, а його інтереси представляв адвокат Ростислав Кравець. На засіданні в онлайн-режимі була присутня і заявниця Марія Пилип’як. Адвокат судді подав клопотання про закритий розгляд скарги, а заявниця – підтримала. Після обговорення Вища рада правосуддя вирішила залишити без змін рішення Першої дисциплінарної палати щодо притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Рішення можна оскаржити у Верховному Суді.
Додамо, що Володимира Байталюка притягнули до відповідальності через погрози своїй колишній колезі по роботі – тодішній керівниці апарату суду Марії Пилип’як. Він понад 12 років мав романтичні стосунки з нею, повідомляв «Закон і бізнес». Вона від нього завагітніла, після чого суддя почав вимагати, щоб вона звільнилася з роботи та зробила аборт. Жінка відмовила, після цього Володимир Байталюк пообіцяв «зробити все, щоб її знищити».
У 2023 році Марія Пилип’як подала заяву до суду, щоб примусово встановити батьківство своєї дитини. У Львівському експертно-криміналістичному центрі підтвердили, що Володимир Байталюк є батьком доньки з імовірністю 99,9999%. У 2025 році Чернівецький апеляційний суд визнав його батьком дитини на підставі молекулярно-генетичної експертизи. Також суд видав наказ про стягнення з судді аліментів.
Наразі в суді розглядають ще одну справу Байталюка проти Пилип’як. Суддя позивається до колишньої коханки за захист честі, гідності та ділової репутації. Він вимагає спростувати інформацію, яку жінка виклала в листі до суддів Господарського суду Чернівецької області. А саме, що він ініціював її звільнення з роботи через відмову зробити аборт і що з його боку продовжується тиск. Суддя вимагає заплатити йому понад 200 тис. грн моральної компенсації. У грудні 2025-го суд першої інстанції в одному з позовів вже відмовив. Наступне засідання по цій справі призначено на 1 травня у Шевченківському районному суді Чернівців.