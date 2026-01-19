Суддя та його коханка працювали разом у суді

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від роботи суддю Господарського суду Чернівецької області Володимира Байталюка. Причина – погрози колишній коханці та керівниці апарату того ж суду Марії Пилип’як. Жінка подала скаргу з доказами того, що він ініціював її звільнення з суду та погрожував знищити.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя під час засідання 19 січня ухвалила рішення не лише тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя Володимира Байталюка, але й застосувати щодо нього дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

Причиною такого рішення стала непрофесійна поведінка судді, який погрожував своїй колишній колезі по роботі – керівниці апарату суду Марії Пилип’як. Суддя більше ніж 12 років мав романтичні стосунки з жінкою, повідомляє «Закон і бізнес». Вона від нього завагітніла, після чого Володимир Байталюк почав вимагати, щоб вона звільнилася з роботи.

За інформацією з ухвали Першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 16 грудня 2024 року, Марія Пилип’як продовжувала романтичні стосунки із суддею. Водночас він її запевняв, що фактично розірвав шлюб із дружиною – Зоряною Байталюк. Дізнавшись про вагітність, суддя почав наполягати на аборті, а коли жінка відмовила, пообіцяв «зробити все, щоб її знищити». Також заявниця зазначила, що Володимир Байталюк чинить психологічний тиск не лише на неї, а й на її батьків. Зокрема, «під час випадкових зустрічей поводиться зухвало, обзиває її та її батьків нецензурною лайкою».

У березні 2023 року суддя Володимир Байталюк ініціював на зборах суддів господарського суду питання оголошення недовіри своїй коханці, керівниці апаратом. Зі слів Байталюка, причиною оголошення недовіри стала «відсутність особистої скромності» жінки, що нібито підтверджується протоколом зборів суддів від 17 березня 2023 року. На зборах суддя переконував інших, що він не є батьком дитини і жодних стосунків із Марією Пилип’як не мав. Як наслідок, керівницю апарату суду звільнили, їй також відмовили у відпустці по догляду за дитиною до трьох років.

Жінка подала заяву до суду, щоб примусово встановити батьківство своєї дитини. Експерти Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру експертизи підтвердили, що Володимир Байталюк є батьком доньки з імовірністю 99,9999%.

Розглядаючи цю справу, Рада суддів ще в листопаді 2025 року в ухвалі зазначила, що така поведінка чернівецького судді дуже суперечлива, адже Володимир Байталюк перш за все керувався своїм власним інтересом, коли ініціював оголошення недовіри керівниці апарату. Щоб не допустити такої ситуації, суддя мав би одразу повідомити про конфлікт інтересів до ради суду і не брати участі в голосування, однак він цього не зробив.