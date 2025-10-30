Вища рада правосуддя 28 жовтня тимчасово відсторонила від посади суддю Марʼїнського районного суду Донеччини Вікторію Приходько у звʼязку з відкриттям кримінального провадження щодо неї. Про це у четвер, 30 жовтня, повідомило «Слідство.Інфо».

Вікторія Приходько була суддею Марʼїнського районного суду Донеччини з липня 2009 року. У квітні 2025 року її відрядили до Шевченківського райсуду міста Запоріжжя, де вона проживає і сьогодні. За даними правоохоронців, з 2022 року жінка систематично виправдовувала російську агресію та тимчасову окупацію частини території України.

Фото «Слідства.Інфо», суддя Марʼїнського районного суду Вікторія Приходько

Як доказ слідчі використовують особисті переписки судді у період з 28 жовтня 2022 року по 13 січня 2024 року. Зокрема, в одній з розмов, на твердження, що «ДНР» у половині випадків сама себе обстрілює, Приходько зазначала, що «Київ також сам себе обстрілює, щоб грошей більше дали». В іншій розмові суддя підтримала думку, що «в Красноармійську було влучання по місцевому готелю «Дружба», бо в ньому розташовувався штаб з бандерівцями».

«Однак коли співрозмовниця судді наголосила, що росіяни прицільно били саме по готелю, і зазначила, що житловий будинок пошкоджено не ракетою, а уламками, Приходько продовжила доводити правомірність обстрілу під час війни житлового будинку, у якому перебували військові», – зазначили в акті ВРП.

Правоохоронці у серпні 2025 року повідомили Вікторії Приходько про підозру. Тоді ж Вища рада правосуддя дозволила відправити суддю під цілодобовий домашній арешт. У разі доведення вини, їй загрожує від п’яти до восьми років ув'язнення.

Під час засідання ВРП у серпні Приходько заперечувала звинувачення в її бік та назвала дослідження її особистого листування неправомірним. Однак прокоментувати свою позицію журналістці «Слідство.Інфо» Приходько не захотіла.

За підрахунками журналістів, з 2022 по 2024 роки суддя заробила понад 3,8 млн грн.

