Російським пропагандистам загрожує до восьми років тюрми

Правоохоронці викрили двох агітаторів, які працювали на об’єкті критичної інфраструктури у Рівненській області. У приватних переписках зловмисники поширювали російську пропаганду та підтримували війну проти України. Про це повідомила 17 жовтня пресслужба СБУ.

За даними слідства, один зі зловмисників – мешканець Києва, головний інженер приватної компанії, який перебував у відрядженні на Рівненській АЕС. Він відповідав за супровід експлуатації та нагляд за капітальним ремонтом систем, важливих для безпеки цього об’єкта. Його спільник – киянин пенсійного віку, який раніше обіймав керівні посади в енергетичній сфері України.

«Чоловіки неодноразово заперечували російську агресію, поширювали пропагандистські наративи та підтримували війська РФ. Робили вони це під час приватних розмов у різних месенджерах», – розповіла ZAXID.NET речниця СБУ у Рівненській області Анна Свінціцька-Савчук.

Правоохоронці ініціювали проведення судово-лінгвістичної експертизи, яка підтвердила злочин. Чоловікам оголосили підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України). За скоєне їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.