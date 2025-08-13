Колаборанта затримали в одному з шпиталів на Рівненщині

На Рівненщині викрили громадянина, який після співпраці з росіянами намагався мобілізуватися до ЗСУ. За колабораціонізм чоловіку загрожує 15 років увʼязнення. Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 13 серпня.

За даними слідства, мешканець Михайлівського району Запорізької області після захоплення громади пішов на співпрацю з росіянами. Зловмисник влаштувався патрульним у так званий «райвідділ МВС РФ».

«Після зарахування до окупаційної установи колаборант отримав зброю, форму та посвідчення російського зразка. Перебуваючи на посаді, він виконував завдання Кремля, спрямовані на переслідування учасників руху опору в регіоні», – повідомляє СБУ.

У липні 2025 року колаборант виїхав на підконтрольну Україні територію як переселенець, а потім звернувся до одного із місцевих ТЦК. Там він подав про себе неправдиві дані, щоб уникнути викриття. Правоохоронці поетапно задокументували його злочини і затримали у шпиталі, де він сподівався «залягти на дно» нібито на лікування.

Слідчі оголосили мешканцю Запорізької області про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.