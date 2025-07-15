Підозрюваний заклав вибухівку під військовий автомобіль та встановив приховану камеру

Правоохоронці затримали 17-річного агента, який готував теракт у Рівному. Хлопець заклав вибухівку в службовий автомобіль військовослужбовців, а росіяни планували дистанційно її активувати. Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 15 липня.

За даними слідства, російські спецслужби завербували 17-річного жителя Запоріжжя, коли той шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Неповнолітній приїхав до Рівного та орендував квартиру за гроші, які йому скинув російський куратор. Згодом він отримав месенджером геолокацію схрону, де мав забрати готову вибухівку.

«Підозрюваний провів дорозвідку – він прибув до вказаного російськими спецслужбістами місця, підтвердив приналежність авто до військових та прозвітував своєму куратору. Після цього хлопець забрав зі схрону заздалегідь підготовлений для нього саморобний вибуховий пристрій та вирушив на місце злочину», – йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисник заклав вибухівку під військовий автомобіль і встановив на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для росіян. Таким чином спецслужбісти планували відстежити прибуття військовослужбовців Сил оборони до автомобіля і підірвати його.

Співробітники СБУ випередили зловмисників і запобігли злочину. Під час обшуків в оселі підлітка вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом, а також докази його причетності до підпалу військового автомобіля у Запоріжжі.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.