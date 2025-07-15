Підозрюваний залишив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі у центрі Рівного

Правоохоронці викрили 27-річного львівʼянина, який на замовлення росіян готував теракт у Рівному. Чоловіка затримали, коли він мінував квартиру в багатоповерхівці. Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 15 липня.

За даними слідства, російські спецслужби завербували 27-річного львів’янина, коли той шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Чоловік погодився за 500 доларів винагороди організувати вибух у багатоповерхівці в Рівному.

«Підозрюваний приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готову саморобну вибухівку та прибув до заздалегідь орендованої оселі у центрі міста, яку планував підірвати. Встановивши на полиці вибухівку, чоловік обладнав навпроти неї телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати вибух», – зазначають правоохоронці.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани росіян і затримали терориста. Відомо, що після виконання завдання російський агент планував спочатку «залягти на дно» в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова.

Слідчі оголосили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.