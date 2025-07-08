Жінка залишила саморобний вибуховий пристрій в одному з номерів готелю

Правоохоронці затримали 49-річну російську агентку, яка готувала теракт у готелі в Рівному. Жінку викрили, коли вона залишила саморобну вибухівку в номері та намагалася поспіхом виїхати, повідомила 8 липня пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, мешканку Рівненської області завербували російські спецслужби через один із сайтів знайомств. Жінці пообіцяли 20 тис. грн винагороди за підрив популярного готелю в Рівному. Підозрювана погодилася на пропозицію, після чого отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку, та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну людину.

«Жінка залишила саморобний вибуховий пристрій в одному з номерів комплексу. Для відеофіксації підриву жінка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів. У подальшому росіяни планували дистанційно активувати вибухівку за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено пристрій», – зазначають правоохоронці.

Контррозвідники СБУ затримали російську агентку, коли вона поспіхом виїжджала з готелю. На місці події одразу знешкодили вибухівку.

Під час обшуків в оселі підозрюваної вилучили телефон із доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.