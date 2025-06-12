На вулиці Київській в Рівному 20 березня вибухнув автомобіль

Правоохоронці встановили причетних до вибуху поблизу одного із ТРЦ на вулиці Київській в Рівному. Як зʼясувалося, зловмисники планували здійснити теракт проти працівників районного управління поліції, проте вибухівка здетонувала по дорозі в автомобілі. Про це повідомила 12 червня пресслужба СБУ.

За даними слідства, російські спецслужби завербували 41-річного наркозалежного жителя Рівного, коли той шукав швидких заробітків у телеграм-каналах. Для виконання завдання чоловік залучив кількох місцевих жителів, які допомагали йому знайти та придбати необхідні компоненти для виготовлення вибухівки.

Згідно з планом, зловмисник мав організувати теракт проти працівників районного управління поліції у Рівному, коли біля підрозділу перебувала б велика кількість правоохоронців.

За наданими від окупантів інструкціями, рівнянин виготовив механізм дистанційного підриву з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. 41-річний зрадник активував вибухівку, сховавши її у металеву коробку для алкогольного напою, та залишив у схроні, а геолокацію надіслав куратору. Далі двоє 16-річних дівчат з Рівного забрали пакунок і замаскували під подарунок.

«Через усе місто підлітки перемістили пакунок для передачі невідомому їм чоловіку, на якого вказав куратор. Ним виявися житель Харкова, якого спецслужби залучили до безпосереднього виконання теракту. Чоловік приїхав у Рівне й заселився в орендовану квартиру. 20 березня він забрав у дівчат “подарунок”, який мав завезти до районного управління поліції. Для цього він скористався послугами таксі», – повідомляють в СБУ.

У момент, коли житель Харківщини перебував у таксі, на мобільний телефон, що був під’єднаний до саморобної вибухівки, прийшло випадкове смс-сповіщення, яке спричинило детонацію. Унаслідок вибуху водій таксі та пасажир отримали травми різного ступеню тяжкості.

Слідчі Служби безпеки регіону повідомили зловмиснику, що виготовив вибухівку, про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами)

- ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Водночас, 16-річній рівнянці, яка брала безпосередню участь у теракті, також оголосили підозру у незаконному поводженні із вибуховими речовинами, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.