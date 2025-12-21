Львівський рибоохоронний патруль викрив на браконьєрстві громадського інспектора охорони довкілля Державної екоінспекції у Львівській області. Інспектор разом із ще кількома чоловіками ставили сітки на Добротвірському водосховищі у Шептицькому районі. викрили браконьєрів, які виловлювали рибу. Про інцидент повідомив Львівський рибоохоронний патруль, у суботу, 20 грудня.

Інспектори Львівського рибоохоронного патруля 18 грудня близько 21:00 поблизу кладки між селами Перекалки та Сілець викрили групу чоловіків, які незаконно ловили рибу на Добротвірському водосховищі. Про порушення повідомили на гарячу лінію очевидці, після чого інспектори виїхали на місце. Як повідомили у рибоохоронному патрулі, серед учасників браконьєрства був громадський інспектор охорони довкілля Державної екологічної інспекції у Львівській області.

На всіх учасників склали адміністративні протоколи за частиною 4 статті 85 КУпАП, яка передбачає відповідальність за грубе порушення правил рибальства, зокрема використання заборонених знарядь лову. Матеріали справи готують для передачі до районного суду. За такі порушення закон передбачає штраф від 340 до 680 грн, а також конфіскацію знарядь лову, човнів і незаконно добутої риби. У цьому випадку рибу порушники виловити не встигли.

Під час рейду інспектори вилучили ставні сітки загальною довжиною 570 метрів та надувний човен «Фрегат».