На двох чоловіків, які тимчасово проживають у Львові, склали адмінпротоколи

У Львові поліцейські склали адміністративні протоколи на чоловіків, які погрожували дітям на Левандівському озері. Діти зробили зауваження чоловікам, які незаконно рибалили, а у відповідь отримали погрози.

Як розповіли в поліції Львівщини, інцидент стався у неділю, 4 травня, близько 16:40 на Левандівському озері. Коли неповнолітні попросили чоловіків, які незаконно рибалили, випустити виловленого коропа в озеро, правопорушники нецензурно висловлювалися, погрожували дітям витягнути пістолет і застрелити їх або втопити в озері.

Очевидці зателефонували в поліцію, яка встановила рибалок. Ними виявилися чоловіки віком 41 та 46 років, які тимчасово проживають у Львові. Щоправда, на місці події зброї та незаконно виловленої риби поліцейські не виявили.

У результаті на правопорушників склали адмінпротоколи за дрібне ухліганство (ст.173 КУпАП). Їм загрожує штраф у розмірі 51-119 грн, громадські або виправні роботи або 15 діб адмінарешту.