Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом побиття школяра у селі Ясниська Яворівського району на Львівщині. На подвір’ї школи 47-річний батько побив 13-річного учня, з яким в його сина стався конфлікт.

За даними поліції Львівщини, інцидент стався 12 березня на подвір’ї місцевої школи. 47-річний мешканець села, батько одного із школярів, побив іншого учня.

За інформацією очевидців, між дітьми сталася сварка і один з хлопців покликав на допомогу батька. Чоловік прийшов на шкільне подвір’я та, як з’ясували поліцейські, завдав опоненту свого сина – учню 8 класу, кількох ударів руками по голові та в ділянку живота, спричинивши тілесні ушкодження. Лікарі діагностували у хлопця струс головного мозку та забої.

Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за статтею хуліганство (ч. 1 ст. 296 ККУ). Винуватцю загрожує штраф, пробаційний нагляд на п’ять років, або обмеження волі на той самий строк.