Яворівський райсуд Львівщини виніс вирок 47-річному мешканцю району, який побив 13-річного школяра через конфлікт із його сином. Суд визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив 25,5 тис. грн штрафу.

Як повідомляв ZAXID.NET, випадок трапився 12 березня у селі Ясниська Яворівського району. 47-річний чоловік побив 13-річного підлітка через конфлікт зі своїм сином. У вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, вказано, що випадок стався на території Ясниського ЗЗСО 1-3 ступенів ім. П. Беринди у присутності інших учнів. Богдан Лозинський нецензурно висловлювався до школяра, вдарив його рукою по голові, а потім повалив на землю та ще двічі вдарив у ділянку живота. У підлітка діагностували черепно-мозкову травму та синці.

Поліція порушувала щодо селянина кримінальну справу за фактом хуліганства. У вироку суду вказано, що обвинувачений визнав свою провину. Справу розглядала суддя Мар’яна Білецька, яка дослідила усі матеріали.

Суддя визнала Богдана Лозинського винним у хуліганстві та призначила покарання – 25,5 тис. грн штрафу. На вирок ще можна подати апеляцію.