Зеленський анонсував зміну командира Повітряного командування «Південь»

Володимир Зеленський повідомив про намір змінити керівника Повітряного командування «Південь». Таке кадрове рішення президент ухвалив на тлі посилення російських атак на Одещину, передає Liga.

Президент заявив, що росіяни посилили обстріли Одещини, щоб залякати жителів регіону. На думку Зеленського, росіяни хочуть морально дестабілізувати одеситів, позбавляючи їх палива та продуктів. Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде боротися за логістику кожного регіону й повідомив про плани посилити ППО Одещини. Також президент анонсував заміну командира Повітряного командування «Південь», яке з 2022 року очолює генерал-майор Дмитро Карпенко.

«Я сьогодні проговорив це питання щодо заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка. Я думаю, знайдуть іншу кандидатуру. Тому що треба реагувати вчасно, швидко, як би нам не було важко. Треба максимально захищати людей, захищати максимально Одесу й інші наші регіони», – цитує Liga Володимира Зеленського.

Раніше цього ж дня Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру повідомив, що разом Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським «розбираються з людьми, які відповідають за ППО Одещини».

Нагадаємо, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 18 грудня росіяни вдарили по мосту у селі Маяки на трасі Одеса-Рені. Міст пролягає через річку Дністер і є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою. Через обстріл призупинили роботу двох пунктів пропуску на кордоні України та Молдови. Крім того, внаслідок атаки загинула матір трьох дітей.

Вже 19 грудня росіяни масовано атакували портову інфраструктуру Одеського району балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу загинули восьмеро людей.