У п’ятницю, 20 грудня, вранці на автодорозі «Рава-Руська – Яворів – Судова Вишня» у селі Вербляни Яворівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 34-річна водійка автомобіля Volkswagen T4, мешканка села Завадів, поза межами пішохідного переходу на смерть збила 51-річну мешканку Яворова. Пішохідка загинула на місці ДТП. Наразі поліція встановлюють обставини аварії.

