Смертельна аварія на трасі Львів-Пустомити-Меденичі

У п’ятницю, 19 грудня, на трасі у селі Гуменець Щирецької громади на Львівщині сталася потрійна ДТП, у якій загинув водій легковика Daewoo Lanos.

За даними ДСНС та поліції Львівщини, близько 8:20 на трасі Львів – Пустомити – Меденичі у селі Гуменець відбулося зіткнення трьох автомобілів Volkswagen Passat, Audi E-tron та Daewoo Lanos. У результаті ДТП загинув 23-річний водій Daewoo Lanos, його тіло деблокували рятувальники. Як видно з оприлюднених ДСНС фото, унаслідок удару двигун Daewoo Lanos вирвало, і він опинився на дорозі.

Автотроща на трасі поблизу Щирця

Також травми отримав 26-річний водій Audi E-tron, якого працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували до Пустомитівської центральної районної лікарні.

Обставини смертельної ДТП з’ясовують правоохоронці.