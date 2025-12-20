Олександра Сирського удостоїли найвищої державної нагороди Франції

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із французькою військовою делегацією, яку очолив Головнокомандувач Збройних сил Франції генерал Фаб’єн Мандон. Французький колега Сирського вручив йому найвищу державну нагороду Франції – Орден Почесного легіону. Про це у суботу, 20 грудня, повідомили у телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що під час зустрічі французький та український головнокомандувачі обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та подальшу співпрацю. Генштаб ЗСУ зауважив, що Франція є одним із ключових партнерів України, зокрема, в межах Коаліції охочих та коаліцій із посилення української ППО, авіації, артилерії та підготовки військових.

«Росія демонструє неготовність зупиняти війну й свідомо продовжує наступальні дії. Водночас ми щоденно знищуємо її живу силу та техніку, зриваємо плани й утримуємо позиції. Попри колосальні втрати й надзусилля, армія Росії не досягає суттєвих оперативних результатів», – наголосив Олександр Сирський.

На завершення зустрічі Головнокомандувач французької армії Фаб’єн Мандон від імені президента Емманюеля Макрона вручив Олександру Сирському Орден Почесного легіону [Ordre national de la Légion d'honneur] – найвищу державну нагороду Франції, яка присуджується главою республіки за виняткові військові або цивільні заслуги.

До слова, у лютому 2023 року найвищої нагороди Франції удостоїли Володимира Зеленського. Орден Почесного легіону вручив особисто французький президент Еммануель Макрон.