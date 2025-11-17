Україна отримає вісім сучасних зенітно-ракетних комплексів

Україна першою отримає системи протиповітряної оборони французько-італійського виробництва SAMP/Т останнього покоління. Вони матимуть покращені характеристики, повідомив у понеділок, 17 листопада, президент Франції Емманюель Макрон.

Під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським Макрон повідомив, що Україна стане першою країною, яка отримає новітні системи ППО. За словами Зеленського, йдеться про вісім систем SAMP/Т.

«Зараз це ще розробка, але ми погодилися, що саме ця розробка зможе бути першою розгорнута в Україні. Характеристики цієї системи Україна вже знає, але тепер це будуть нові, посилені характеристики», – повідомив Макрон.

Коли саме Франція передасть ППО нового покоління Україні, Макрон не уточнив.

Загалом після отримання систем ППО Україна матиме на озброєнні 48 SAMP/Т. Володимир Зеленський додав, що на кінець 2025 року Франція готує новий пакет військової допомоги для України.

Нагадаємо, 17 листопада лідери країн також повідомили про підписання угоди для посилення України. Вона передбачає, що Україна придбає у Франції 100 бойових літаків Rafale F4, а також радари, ракети та керовані бомби. Крім того, з 2025 року країни запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів та компонентів, які можна інтегрувати в українські БпЛА.

До слова, 17 листопада «Укрзалізниця» та французька компанія Alstom уклали угоду на постачання 55 сучасних вантажних локомотивів, які дозволять модернізувати застарілий парк для вантажних перевезень.