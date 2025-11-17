Зеленський та Макрон у Парижі підписали угоду щодо посилення України

У понеділок, 17 листопада, Володимир Зеленський прибув до Франції, де зустрівся з президентом країни Емманюелем Макроном. Лідери обох країн підписали угоду про посилення України. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. За даними французького ЗМІ TF1-LCI, йдеться про закупівлю Києвом 100 французьких винищувачів Rafale. Згодом президент України підтвердив інформацію французького медіа.

Французький та український президенти зустрілись на авіабазі Велізі-Віллакубле, що поблизу Парижа. Президенти країн уклали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання. Підписання документа відбулось на фоні французьких винищувачів Rafale.

Водночас французьке медіа TF1-LCI пише, що Володимир Зеленський повідомив, що укладена угода між Францією та Україною передбачає закупівлю Києвом 100 винищувачів Rafale.

«Україна щойно здійснила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії, повідомив Володимир Зеленський у коментарі Томі Місраші з TF1-LCI одразу після підписання контракту на базі Віллакубле», – йдеться у повідомленні TF1-LCI.

Вранці 17 листопада інформаційна агенція Reuters з посиланням на власні джерела повідомила, що Київ та Париж мають намір укласти десятирічну угоду щодо закупівлі Україною літаків Rafale, додаткових систем протиповітряної оборони SAMP/T та ракет до них.

Багатоцільові винищувачі четвертого покоління Dassault Rafale виробляє французька компанія Dassault Aviation. Вони почали надходити на озброєння Франції у 2000 році. Також країна експортувала Rafale повітряним силам Греції, Єгипту, Індії, Катару та Хорватії. Відомо, що станом на 2023 рік було збудовано 259 таких літаків.

Rafale збудований за схемою «безхвістка» з переднім горизонтальним оперенням для збільшення його маневровості. Він може здійснювати польоти на надзвуковій швидкості без використання форсажу й здатний злітати зі злітно-посадкових смуг довжиною 400 м. Крім того, Rafale може озброюватись ракетами класу «повітря-повітря», «повітря-поверхня», керованими авіабомбами, а також протикорабельними ракетами. Вартість Rafale стартує від 70 млн євро й може сягати 120 млн євро, залежно від комплектації та модифікації.

Французький винищувач Rafale розроблений компанією Dassault Aviation

Доповнено. Володимир Зеленський підтвердив, що у межах укладеної угоди Україна до 2035 року придбає у Франції 100 літаків Rafale F4, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу «повітря-повітря» та авіабомби.

«Також уже цього року розпочнуться спільні проєкти між нашими оборонними галузями: спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 22 жовтня Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уклали угоду щодо наміру закупівлі 150 нових винищувачів Gripen. За словами президента України, перша партія шведських літаків має надійти до України вже у 2026 році.

28 жовтня Володимир Зеленський оголосив про намір України створити флот із 250 сучасних бойових літаків. Зокрема, йдеться про американські F-16, французькі Rafale та шведські Gripen.

Того ж дня французька щотижнева газета Le Journal du Dimanche з посиланням на власні повідомила, що авіакосмічна компанія Dassault Aviation готова поставити Повітряним силам України винищувачі Rafale.