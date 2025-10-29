Україна може отримати французькі винищувачі Rafale

Французька авіакосмічна компанія Dassault Aviation готова поставити Повітряним силам України винищувачі Rafale. Про це у вівторок, 28 жовтня, повідомила французька щотижнева газета Le Journal du Dimanche з посиланням на власні джерела.

Джерела журналістів не уточнили, про яку кількість бойових літаків йдеться. Також невідомо про терміни постачання. Однак співрозмовник Le Journal du Dimanche, близький до французького виробника, заявив, що компанія готова отримати замовлення від Києва.

Крім того, пише «Мілітарний», сторони напевно обговорюють модернізацію наявних в Україні французьких винищувачів Mirage 2000.

Багатоцільові винищувачі четвертого покоління Dassault Rafale розроблені французькою компанією Dassault Aviation. Перший політ винищувач здійснив у липні 1986 року, а у 2000 році надійшов на озброєння французької армії. Також Франція експортувала Rafale повітряним силам Греції, Єгипту, Індії, Катару та Хорватії. Станом на 2023 рік збудовано 259 таких винищувачів.

Rafale збудований за схемою «безхвістка» з переднім горизонтальним оперенням для збільшення його маневровості. Винищувач здатний здійснювати польоти на надзвуковій швидкості без використання форсажу та може злітати зі злітно-посадкових смуг довжиною 400 метрів. Крім того, Rafale здатний нести ракети класу «повітря-повітря», «повітря-земля», керовані авіабомби, а також протикорабельні ракети. Rafale коштує від 70 до 100 млн євро.

Нагадаємо, 27 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує створити флот із 250 сучасних бойових літаків. Наразі ведуться перемовини зі США, Францією та Швецією щодо трьох типів бойових літаків. Зокрема, йдеться про американські F-16, французькі Rafale та шведські Gripen.

22 жовтня Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уклали угоду щодо наміру закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів Gripen.