Енергетики, які працюють у ремонтних бригадах, отримуватимуть доплати

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів планує запровадити доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах. Про це голова уряду повідомила у понеділок, 12 січня, у телеграм-каналі.

Юлія Свириденко зазначила, що українські енергетики цілодобово працюють у надскладних умовах: під обстрілами та під час сильних морозів. Прем’єр-міністерка наголосила на необхідності підтримати фахівців й анонсувала запровадження доплат для енергетиків.

«Запроваджуємо доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води та газу», – йдеться у повідомленні прем’єр-міністерки.

Юлія Свириденко повідомила, що доручила міністерству енергетики спільно та міністерству фінансів спільно внести на розгляд уряду відповідне рішення.

«Це наш обовʼязок – постійно дякувати людям, які продовжують працювати й відновлювати енергообʼєкти в рекордні строки, попри морози та обстріли», – зазначила Юлія Свириденко.

Зауважимо, що Росіяни систематично атакують цивільну інфраструктуру України. Через руйнування на енергетичних об’єктах наразі по всій Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, 7 січня через обстріли у Дніпрі та Запоріжжі стався блекаут, також спостерігались перебої з мобільним зв’язком та водопостачанням. Крім того, 9 січня у Києві внаслідок російської атаки половина багатоповерхівок перебувала без опалення

.