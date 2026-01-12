Mercedes втрачає позиції на ринку електрокарів

Німецький автогігант Mercedes-Benz продовжує втрачати позиції на ринку електромобілів, дедалі більше відстаючи від свого головного конкурента – BMW. За даними Bloomberg, минулого року продажі повністю електричних авто Mercedes впали на 9%, склавши лише 168 800 одиниць.

Водночас BMW продемонструвала впевнене зростання на 3,6%, реалізувавши понад 442 тисячі електрокарів, що майже втричі перевищує показник Mercedes. Така різниця ставить під питання ефективність стратегії гендиректора компанії Оли Калленіуса, який прагне довести конкурентоспроможність бренду в умовах глобального переходу на «зелену» енергію.

Загальні результати Mercedes за 2025 рік також виявилися одними з найслабших за довгий час. Так, постачання автомобілів скоротилися на 9% до 1,8 мільйона одиниць. Найболючішого удару компанія зазнала у Китаї, де продажі обвалилися на 19%.

Причиною цього стала агресивна експансія місцевих брендів, які дедалі впевненіше захоплюють преміальний сегмент. Попри локальні успіхи, як-от рекордний попит на позашляховики G-класу, Mercedes змушений боротися з нестабільними настроями споживачів у Європі та Азії, а також із новими американськими тарифами. Наступний рік стане вирішальним для виробника, оскільки конкуренція з боку високотехнологічних китайських компаній лише посилюватиметься.