Хабі Алонсо достроково покинув мадридську команду

«Реал» на своєму офіційному сайті оголосив про дострокове звільнення головного тренера Хабі Алонсо. Зазначається, що рішення було ухвалене за взаємною згодою сторін. Напередодні «Реал» програв «Барселоні» у фіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 2:3, що і стало останньою краплею для керівництва «вершкових».

Нагадаємо, 44-річний фахівець очолив «Реал» лише влітку 2025-го, підписавши контракт на три роки. Баск провів на чолі мадридської команди 34 матчі – 24 перемоги, 4 нічиї та 6 поразок.

Замість Алонсо на посаді головного тренера працюватиме Альваро Арбелоа. Він очолював «Кастілью» (молодіжну команду «Реала») з червня 2025 року після того, як провів п'ять років в академії «бланкос». У статусі гравця виступав за мадридський клуб з 2009-го по 2016-й роки (238 офіційних матчів) і за цей час виграв 8 титулів: дві Ліги чемпіонів, один Клубний чемпіонат світу, один Суперкубок УЄФА, один титул Ла Ліги, два Кубки Іспанії та один Суперкубок Іспанії.

У чемпіонаті Іспанії «Реал »після 19-ти турів йде на другій сходинці турнірної таблиці, набравши 45 очок і відстає від «Барселони» на 4 пункти. В Лізі чемпіонів після 6 зіграних матчів «вершкові» сьомі.

До слова, за «Реал» нині виступає голкіпер збірної України Андрій Лунін.