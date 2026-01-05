«Манчестер Юнайтед» звільнив головного тренера Рубена Аморіма
40-річний португалець пропрацював з манкуніанцями 14 місяців
«Манчестер Юнайтед» на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Рубена Аморіма. Причиною припинення співпраці з португальським фахівцем стали невтішні результати команди – після 20-ти турів «червоні дияволи» посідають у турнірній таблиці АПЛ шосту сходинку, маючи у своєму доробку 31 очко (від лідера – «Арсенала» – манкуніанці відстають на 17 пунктів).
За інформацією англійських медіа, ключовою причиною звільнення став серйозний розлад у відносинах між тренером і керівництвом клубу. Рішення ухвалювала управлінська верхівка Манчестер Юнайтед, до якої входять генеральний директор Омар Беррада та спортивний директор Джейсон Вілкокс. Саме внутрішні процеси й відсутність порозуміння за лаштунками стали вирішальним фактором.
Виконувачем обов’язків головного тренера стане Даррен Флетчер, який нині працює з командою U-18. Очікується, що саме він керуватиме першою командою в найближчому матчі проти «Бернлі», тоді як призначення повноцінного наставника, найімовірніше, відкладуть до літа.
Нагадаємо, Аморім очолив «Манчестер Юнайтед» 11 листопада 2024 року, перейшовши з лісабонського «Спортінга».
